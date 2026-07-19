الصومال: مقتل 25 عنصراً من "الشباب"أعلنت وزارة الدفاع الصومالية اليوم، تنفيذ القوات المسلحة التابعة لها، بالتعاون مع شركائها الدوليين عملية جوية استهدفت مواقع تابعة لحركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة سولاي بإقليم هيران جنوبي وسط البلاد ما أسفر عن مقتل 25 من عناصر الحركة وإصابة 18 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن أربعة عناصر من فلول الحركة سلموا أنفسهم، فيما فرّ عدد آخر تاركا أسلحته بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال العملية.

ونوهت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الحملة العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإضعاف قدرات حركة "الشباب" وملاحقة فلولها والقضاء عليها، بما يعزز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

ولا يزال الجيش الصومالي يكثف منذ أكثر من عام عملياته العسكرية ضد عناصر حركة "الشباب"، ونجح خلال الأشهر الأخيرة في القضاء على الكثير من عناصرها واستعادة السيطرة على عدة مناطق كانت تحت سيطرة الحركة خصوصا في وسط البلاد.