”أنا كويس”.. أول رد فعل من أحمد فتوح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 09:28 مساءً - تفاعل الدولي المصري أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل سريع مع حالة القلق والجدل التي سيطرت على الشارع الرياضي ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، على خلفية تقارير قانونية كشفت عن تطورات جديدة تخص أزمة قضائية يواجهها.

رسالة مقتضبة لتهدئة الجماهير

واختار فتوح حساباته الرسمية ليوجه رسالته الأولى بعد انتشار الأخبار؛ حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على منصة "إنستجرام" صورة له مصحوبة بتعليق بسيط: "يا جماعة أنا كويس".

وجاءت هذه الكلمات لتضع حداً للشائعات المتداولة حول حالته والمعنويات التي يمر بها، مفضلاً عدم التطرق تماماً إلى النواحي القانونية أو الدخول في تفاصيل القضية المثارة، تاركاً الأمر ليتولاه مستشاره القانوني ومحاموه أمام جهات التحقيق.

سياق الأزمة وموقف اللاعب

كان اسم لاعب الزمالك قد ارتبط بسلسلة من التداولات الإخبارية التي أشارت إلى صدور قرار بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة ونزاع تجاري/قانوني يدور حول عملية شراء مركبة.

وأثار هذا النبأ قلق محبي القلعة البيضاء، لا سيما في ظل رغبة الجماهير في استقرار اللاعب وتركيزه الكامل داخل المستطيل الأخضر مع فريقه والمنتخب الوطني.

وتأتي رسالة فتوح كخطوة استباقية لامتصاص الضغط الإعلامي والجماهيري، والتأكيد على أن الأمور تسير بشكل طبيعي على الصعيد الشخصي، في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي الرسمي لحسم هذه الأزمة.