استشهاد فلسطينى.. أصابه رصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا يبلغ 21 عامًا، من بلدة اليامون غرب جنين، قضى متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلى أطلق عليه الأسبوع الماضى.
وتتواصل التوترات فى الأراضى الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان، حيث تشهد مواجهات يومية بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين فى المسجد الأقصى شرق مدينة القدس، إضافة إلى مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
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