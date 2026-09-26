الداخلية ترد على فيديو متداول لسيدة من مطروح: واقعة قديمة وسبق تفنيد مزاعمها في 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن زعم إحدى السيدات بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على نجلها " دون وجه حق" ووفاته داخل أحد أقسام الشرطة بمطروح ، قديم سبق تداوله من خلال ذات الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية عام 2022 وقد تم نشر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة يوضح حقيقة الواقعة آنذاك.

وأضاف المصدر أن المذكور عنصر جنائى سبق اتهامه فى عدد من القضايا وكان محبوسا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية سرقة وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى وأفاد التقرير الطبى بوفاته نتيجة هبوط حاد لإنسحاب المواد المخدرة.

وتابع المصدر أن ذلك يدلل على إفلاس الجماعة الإرهابية وإستدعائها وقائع قديمة وتحريفها وإعادة بثها فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بأوساط الرأى العام الذى يعى مخططاتها الآثمة .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .