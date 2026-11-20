احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

كشفت وزارة الأوقاف عن أسماء المتسابقين المشاركين في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في تمام الساعة التاسعة مساء، بمشاركة 8 مواهب قرآنية تتنافس في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة أن الحلقة الجديدة تذاع عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، إلى جانب منصة «WATCH IT»، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم قائمة المتنافسين في الحلقة الثالثة يوسف عبده رعنة، وفياض أحمد فياض، وأحمد حسام الدين، ومحمود محمد خليفة، ومحمد محمود الخولي، وأحمد أشرف سرور، ومصطفى حمودة، وربيع إسماعيل خطاب.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة بين الشباب وتنمية قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم، مع التركيز على إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فنون الترتيل والتجويد، والحفاظ على مكانتها التاريخية.

وتقام المنافسات في فرعين رئيسيين هما الترتيل والتجويد، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج مليوني جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع على مليون جنيه.

ولا تقتصر جوائز المسابقة على المكافآت المالية، إذ تتضمن تسجيل المصحف الشريف كاملا بأصوات الفائزين وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستماع إلى التلاوات الفائزة.

ويعرض برنامج «دولة التلاوة» أسبوعيا يومي الجمعة والسبت في التاسعة مساء عبر القنوات والمنصة المشاركة في بثه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة تأتي ضمن جهودها لرعاية المواهب القرآنية الشابة وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، إلى جانب نشر ثقافة التلاوة الصحيحة والتدبر في معاني آياته.