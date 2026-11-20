ناشئو اليمن إلى نهائيات كأس آسيابلغ المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2027، متصدّرًا المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط ضمن التصفيات، متقدمًا بفارق الأهداف على منتخب قيرغيزستان، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائيات المقررة في أوزباكستان.

واستهل المنتخب الوطني مشواره بالفوز على منغوليا بأربعة أهداف مقابل هدف، وحقق انتصارًا عريضًا على جزر ماريانا الشمالية بـ13 هدفًا دون رد، قبل أن يتعادل سلبًا مع قيرغيزستان في الجولة الثالثة، ليحافظ على صدارة المجموعة ويضع نفسه في موقع قوي للتأهل قبل ختام المنافسات.

وشهدت المباراة الأخيرة ضمن المجموعة السادسة فوز قيرغيزستان على منغوليا بهدفين لهدف، ليضمن أقيال اليمن الصدارة بسبع نقاط بفارق الأهداف عن قيرغيزستان.

ومن المقرر أن تسحب قرعة كأس آسيا للناشئين 2027م بتاريخ 18 فبراير 2027م، على أن تقام البطولة بالعاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة "13 – 29 مايو 2027م".