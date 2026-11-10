نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: لطيفة بنت محمد صوت دبي أمام العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:38 صباحاً - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجه دبي وصوت دبي أمام العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: «لطيفة بنت محمد.. وجه دبي.. وصوت دبي أمام العالم. فخور بابنتي وبنت الإمارات لطيفة.. فخور بعملها وتفانيها.. وتمثيل بلادها.. وإيصال رسالتنا للعالم. حفظك الله أينما كنتِ».

وأعربت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها واعتزازها بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وصفها فيها بأنها «وجه دبي وصوت دبي أمام العالم»، مؤكدة أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لها، ودافعاً لمواصلة العطاء وخدمة الوطن، معربة عن تقديرها لثقته ودعمه، واعتزازها بحمل اسم دبي، وتمثيل دولة الإمارات أمام العالم.

وقالت سموها عبر منصة «إكس»: «أبي الغالي، كلماتك تسكن القلب، وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لي لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص.. أن أحمل اسم دبي، وأمثّل وطني وأوصل رسالته إلى العالم، مسؤولية أعتز بها، وشرف أستمد منه قوتي وإلهامي.. كل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن، والإيمان بقدرات أبنائه، والطموح الذي لا يعرف حدوداً.. أدامك الله لنا عزاً وفخراً وسنداً، وحفظك يا أغلى أب».