نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:38 صباحاً - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد ضابطين من حرس الحدود.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهيدين، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.