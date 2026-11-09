نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجّه بتخصيص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات “الشارقة للكتاب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 نوفمبر 2026 11:38 مساءً - وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والآداب.

وتأتي المنحة امتداداً لنهج صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتعزيز استدامته، وإثراء مجموعات المكتبات العامة والحكومية بعناوين حديثة ومتنوعة، بما يوسّع فرص وصول القراء والباحثين والطلبة إلى مصادر المعرفة، ويعزز دور المكتبات في خدمة المجتمع.

وتجسد المبادرة رؤية سموه التي جعلت من الكتاب والمكتبة ركيزتين في المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، ومن الاستثمار في المعرفة وسيلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته، عبر دعم حركة التأليف والترجمة والنشر، وتوفير بيئة معرفية متجددة تستجيب لاهتمامات مختلف الأجيال.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة تجسد رؤية ثقافية متكاملة تربط بين ازدهار صناعة النشر واتساع فرص الوصول إلى المعرفة، وتؤكد أن قيمة الكتاب تثمر بوصوله إلى القارئ، وحضوره المستمر في المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية.