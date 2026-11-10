نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد.. يتوقع هطول أمطار غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:46 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة تشكل الضباب الخفيف.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51، والمد الثاني عند الساعة 22:11، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 04:21.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:33، والمد الثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 13:10، والجزر الثاني عند الساعة 01:15.