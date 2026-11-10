نشكركم على متابعتكم خبر «سوسيتيه بنز لاكشري» تطلق أعمالها من دبي لتقديم خدمات السفر الفاخر والكونسيرج الخاص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:46 صباحاً - أعلنت شركة «سوسيتيه بنز لاكشري» (Société Benz Luxury)، بقيادة جاسمين بنز (Jasmin Benz)، انطلاق أعمالها من دبي، متخصصة في تقديم خدمات السفر الفاخر والكونسيرج الخاص، عبر مجموعة من الخدمات والتجارب الحصرية التي تستهدف العملاء الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.

وتوفر الشركة باقة متنوعة من الخدمات، تشمل استئجار الطائرات الخاصة، وحجز الفنادق والشقق الفاخرة، وترتيب الحجوزات في المطاعم الراقية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات الخاصة، إلى جانب توفير خدمات الأمن والحماية الشخصية، بما يلبي متطلبات العملاء داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتشمل الوجهات التي تقدم الشركة خدماتها فيها عدداً من أبرز المدن والمقاصد السياحية العالمية، من بينها لندن وباريس وموناكو وكان وسان تروبيه وكورشوفيل وإيبيزا وماربيا، إضافة إلى دبي وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتطمح جاسمين بنز من خلال إطلاق الشركة إلى تقديم تجربة متكاملة في قطاع الخدمات الفاخرة، تقوم على الاهتمام بالتفاصيل وتوفير حلول مصممة وفق الاحتياجات الفردية لكل عميل، مع التركيز على الخصوصية وجودة الخدمة.

ويأتي اختيار دبي مقراً لانطلاق أعمال «سوسيتيه بنز لاكشري» في ظل مكانة الإمارة وجهةً عالمية للسياحة الفاخرة والضيافة الراقية، وما توفره من بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في خدمات السفر والرفاهية.