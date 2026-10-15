نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 أكتوبر 2026 07:02 مساءً - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تستضيفها دبي.

ويأتي إطلاق المركز، الأول من نوعه عالمياً، بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي.