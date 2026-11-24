السنغال تستعيد كأس أمم أفريقياأعادت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) اليوم لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 إلى المنتخب السنغالي، بعدما أصدرت حكما بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، القاضي باعتبار السنغال خاسرة المباراة النهائية أمام المغرب بثلاثة أهداف دون رد، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

وأبطلت المحكمة القرار الصادر في 17 مارس الماضي، مؤكدة أن حكم المباراة النهائية لم يرتكب أي مخالفة قانونية عندما قرر استئناف اللعب، عقب الأحداث التي شهدتها المواجهة التي جمعت المنتخبين في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 يناير الماضي.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن اللوائح المنظمة للمسابقة، التي تتيح اعتبار المنتخب منسحبا في حال مغادرة لاعبيه أرضية الملعب، لا تنطبق على هذه الحالة، طالما أن الحكم لم يعلن الإيقاف النهائي للمباراة، وقرر استكمالها وفقا للإجراءات المعتمدة.

وكان المنتخب السنغالي قد توج باللقب إثر فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد بعد التمديد، في مباراة شهدت توترا كبيرا، بعدما غادر عدد من لاعبيه أرضية الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع، قبل عودتهم لاستئناف اللعب بعد نحو 15 دقيقة.

وعقب المباراة، فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات انضباطية على خلفية الأحداث، دون تغيير النتيجة، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف، إثر طعن تقدم به الاتحاد المغربي، اعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب، استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة.

ورفض الاتحاد السنغالي القرار، واعتبره إجحافا بحق منتخب بلاده، قبل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن فيه والمطالبة باستعادة اللقب، الذي كان قد احتفل به لاعبوه وجماهيره عقب المباراة.

وفي سياق متصل، أفادت المحكمة بأنها لم تجد أدلة كافية تستدعي تأجيل إعلان الحكم، ردا على اعتراض مغربي يتعلق باشتباه في إجراء أحد المحكمين اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

من جهته، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار المحكمة، معربا في بيان عن اعتراضه على عدم الأخذ بملاحظاته بشأن ما وصفه بممارسات أثارت شكوكا حول نزاهة الإجراءات ومصداقية القرار.