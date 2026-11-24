احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» احترامه للحكم النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، بشأن النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

الكاف يحترم قرار المحكمة الرياضية الدولية

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، احترامه الكامل لقرار محكمة التحكيم الرياضي، الذي حسم الجدل بشأن هوية بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أفريقيا، مشدداً على التزامه بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية.

كاس تعيد لقب أفريقيا إلى منتخب السنغال

وكانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قد أصدرت، الثلاثاء، حكماً بالإجماع يقضي بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، على حساب المنتخب المغربي، بعدما ألغت القرار الإداري السابق الصادر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد قررت، في 17 مارس الماضي، تجريد المنتخب السنغالي من اللقب ومنحه للمنتخب المغربي، مستضـيف البطولة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

تفاصيل أزمة نهائي أمم أفريقيا بين السنغال والمغرب

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على نظيره المغربي بهدف دون مقابل، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 18 يناير بالعاصمة المغربية الرباط.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة للجدل وفوضى داخل أرض الملعب، بعدما غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على أحد القرارات التحكيمية، لتتحول المباراة النهائية إلى أزمة امتدت تداعياتها إلى أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن تحسم محكمة التحكيم الرياضي النزاع لصالح السنغال.