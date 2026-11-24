الذهب يواصل التعافيارتفعت أسعار الذهب اليوم، مواصلة التعافي من أدنى مستوى لها في 14 شهرا، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3645.29 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3644.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 43.55 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1330.42 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 898.95 دولار.