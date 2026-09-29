متحدث الوزراء: مؤتمر الحكومة يطرح التحديات ويستمع لصوت المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 12:33 صباحاً - قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، بتكليف من رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماعاته مع الوزراء المعنيين بالمحاور المختلفة للمؤتمر، في إطار الاستعداد لوضع التصور التنفيذي النهائي.

اجتماعات لمناقشة الملفات الرئيسية

وأوضح المتحدث الرسمي خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كما عقد اجتماعًا مع وزير الأوقاف ووزير التعليم العالي بصفته القائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب اجتماع آخر مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الملفات والقضايا التي ستكون محل بحث خلال المؤتمر.

الإعلان عن البرنامج قريبًا

وأشار إلى أن الحكومة تقترب من الانتهاء من الإطار التنفيذي النهائي للمؤتمر، على أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل التصور العام والبرنامج، وكذلك الملفات والقضايا التي ستتم مناقشتها، مؤكدًا أن الاستعدادات تتم بهدف الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.

وأكد محمد عادل أن المواطن يمثل المستهدف الرئيسي من المؤتمر، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى رصد المشكلات والتحديات القائمة إلى جانب عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى مجموعة من التوصيات والقرارات وخطط العمل التي تستجيب للاحتياجات المطروحة.

ولفت إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء تناولت تحديات قطاع التعليم، ومن بينها قضايا الإتاحة والجودة والأعباء التي تتحملها الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن النقاش لا يقتصر على الإنجازات التي تحققت، وإنما يمتد إلى المشكلات القائمة وكيفية التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن كثافات الفصول التي كانت تصل في بعض الحالات إلى نحو 120 طالبًا في الفصل تراجعت إلى متوسط يقارب 45 طالبًا على مستوى الجمهورية، معتبرًا ذلك أحد التطورات التي شهدها القطاع، مع استمرار وجود احتياجات أخرى تتعلق بالمعامل والتجهيزات والمتطلبات التعليمية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الهدف النهائي للمؤتمر هو الخروج برؤية واضحة للتحرك الحكومي في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى التحديات والمقترحات التي ستطرح خلال جلساته.