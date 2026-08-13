فوز الاتحاد وتعادل الوحدة واليرموك

فوز الاتحاد وتعادل الوحدة واليرموكتعادل فريقا الوحدة واليرموك سلبياً في ملعب الظرافي بصنعاء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري اليمني لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار شوطي اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

ورفع وحدة صنعاء رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، مقابل 17 نقطة لليرموك في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، نجح فريق اتحاد حضرموت في تحقيق فوزه الثاني في الدوري، بانتصاره على ضيفه شباب البيضاء بنتيجة 3-0، على الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.

سجل ثلاثية الاتحاد، عبدالله جواس في الدقيقة 25، ومحمد باكثير في الدقيقة 45، ورائد باضاوي في الدقيقة 66.

ورفع اتحاد حضرموت رصيده إلى 7 نقاط متقدماً للمركز العاشر، فيما تراجع شباب البيضاء للمركز الأخير بأربع نقاط.