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مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

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مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:57 مساءً - أدانت مصر، الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وأكدت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تغليب الحلول السياسية وخفض التوتر، وتوفير الظروف المواتية لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على مقدرات الدولة السورية.

 

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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