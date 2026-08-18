وزير الخارجية ونظيره الصومالى يبحثان تطورات الأوضاع بالصومال وتعزيز الشراكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:57 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالاً هاتفياً من عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مجدداً دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.

كما أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشدداً على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أخذ في الإعتبار المشاركة المصرية بالبعثة، مؤكداً ضرورة الابقاء على البعثة ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الصومالي الدعم المصري المتواصل للصومال على مختلف المستويات، والمواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.