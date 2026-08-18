حبس الإعلامي ماجد غراب شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب طارق نور والوزيرى ويحى وسراج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:57 مساءً - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة "ماجد على محمد موسى" وشهرته "ماجد غراب"، بالحبس شهرًا مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة وعبارات مسيئة ومشهرة بحق كلاً من "طارق نور ومحمد يحيى لطفى، وسيف الوزيرى، وسراج الدين محمد السيسى".

وصدر الحكم عن الدائرة الرابعة جنح اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار نائل غانم، وعضوية المستشارين محمد شرف وعلي عواد، وبحضور رئيس النيابة بسنت أحمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به كل من طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين محمد السيسي إلى النيابة العامة، اتهموا فيه ماجد غراب بنشر منشورات عبر حساب يحمل اسمه "maged ghorab"، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمنت – بحسب البلاغ والتحقيقات – أخبارًا كاذبة وعبارات تنال من المجني عليهم.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى تقرير الفحص الفني الصادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات، والذي تناول الحساب محل الاتهام والمنشورات المنسوبة إليه، وما تضمنته من عبارات رأت المحكمة أنها تسببت في أضرار معنوية وأدبية للمجني عليهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، قبل أن تتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، وقيدت برقم 7787 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة.

وبعد نظر القضية وفحص الأدلة والتقارير المقدمة فيها، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على النحو الوارد بمنطوق الحكم.