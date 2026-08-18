الصحة العالمية : فيروس إيبولا خارج السيطرة وإصابة 5000 و2300 حالة وفاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 06:37 مساءً - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية بشأن وباء مرض سلالة بونديبوجيو من إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء ـ إنه قبل 3 أشهر، قررنا أن الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.ومنذ ذلك الحين، انتشر الوباء بسرعة، ولا يزال خطر انتشاره على الصعيدين الوطني والدولي مرتفعاً.

ويُعد هذا التفشى الآن ثاني أكبر تفشٍ لفيروس إيبولا تم تسجيله على الإطلاق، وهو ينتشر بشكل أسرع من أي تفشٍ سابق لفيروس إيبولا وهى سرعة غير مسبوقة.ويتفاقم هذا الوضع بسبب انعدام الأمن والنزوح، والحركة السكانية المكثفة على طول الطرق والأنهار ومسارات التعدين.

وأوضح أنه أصيب ما يقرب من 5000 شخص حتى الآن وتوفي أكثر من 2300 شخص، في ست مقاطعات و55 منطقة صحية.

وقال، إنه يجب أن نكون صريحين: الوباء بعيد كل البعد عن أن يكون تحت السيطرة، لقد حقق تقدماً كبيراً، وما زلنا نحاول اللحاق به، "أكثر ما يقلقني هو مكان وفاة الناس: في منازلهم، وفي مجتمعاتهم، وخارج مراكز العلاج، وخارج قوائم الاتصال المعروفة كل حالة وفاة من هذا القبيل تشير إلى سلسلة انتقال لم نكتشفها بعد، وإلى أن يتم العثور على كل سلسلة وكسرها، سيستمر الوباء".

وقال إنه لا يتوقف الخطر عند حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية، لقد أوقفت أوغندا بالفعل انتقال العدوى بعد الانتشار الأولي، وأشيد بحكومة وشعب أوغندا لاستجابتهم الحاسمة، لكن في الشهر الماضي، نقل مسافر الفيروس إلى فرنسا، قد تُبطئ الحدود الاستجابة، لكنها لا توقف الفيروس.

وقال:" تحت قيادة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنظمة الصحة العالمية، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والشركاء، نقوم بتوسيع نطاق كل جزء من الاستجابة، و نعمل على تعزيز المراقبة المجتمعية، وتوسيع نطاق القدرة العلاجية، ودعم عمليات الدفن الآمنة والكريمة، والعمل مع المجتمعات لبناء الثقة والشعور بالملكية، والنهوض بالتجارب السريرية للقاحات والعلاجات.

وكشف أنه لأول مرة، دخل لقاحان مصممان خصيصاً ضد سلالة بونديبوجيو من إيبولا مرحلة التجارب السريرية على البشر.

وقد أظهر لقاح منفصل حماية متبادلة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، ونحن بصدد نقله إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقد سجلت تجربة العلاج PARTNERS التي ترعاها منظمة الصحة العالمية الآن 100 مريض.لكن الاستجابة لا تزال بحاجة إلى تبادل أسرع للبيانات، ومراقبة معززة، وتمويل مستدام، وإمكانية الوصول والأمن، وتنسيق أقوى عبر الحدود، يجب علينا أيضًا أن نتذكر أن الإيبولا ليس سوى تهديد واحد يواجهه شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك وفيات الأمهات، وأمراض الإسهال، والالتهاب الرئوي، والملاريا، والكوليرا، وغيرها.

حتى ونحن نكافح لإنهاء هذا الوباء، لا يمكننا السماح للاستجابة بتعطيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الأخرى.