وزيرا خارجية مصر وموريتانيا يؤكدان اعتزازهما بعمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 06:37 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

أكد الوزيران خلال الاتصال اعتزازهما بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وموريتانيا، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، معربين عن التطلع إلى مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات. وشددا على أهمية دفع مسارات التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والثروة السمكية والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أكد الوزيران الأهمية لانتظام دورية انعقاد اللجنة المشتركة المصرية–الموريتانية، وأعربا عن تطلعهما إلى استضافة القاهرة للدورة الثالثة للجنة قريبًا، والبناء على النجاح الذي حققته الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة، والدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي المصري–الموريتاني، اللتان انعقدتا في نواكشوط، في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

تناول الاتصال كذلك سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وموريتانيا في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والتجمعات الإقليمية الأخرى، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.