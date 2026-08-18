حماية المستهلك يُحذر من شراء حلوى المولد مجهولة المصدر.. ويؤكد: صحة المواطنين لا تقبل التهاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:33 مساءً - مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي ضوء زيادة إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد بمختلف أنواعها، حذر جهاز حماية المستهلك من شراء أو تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مدون عليها البيانات الأساسية، مؤكدًا أهمية التأكد من مصدر الحلوى وسلامة العبوات وصلاحيتها قبل الشراء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وأسرهم.

وأكد الجهاز أن شراء حلوى المولد من مصادر غير معلومة أو منتجات لا تحمل بيانات واضحة عن جهة التصنيع وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومكونات المنتج، يمثل مخاطرة غير مبررة، خاصة مع احتمالية عدم خضوع تلك المنتجات للاشتراطات والضوابط اللازمة، أو تداولها وتخزينها في ظروف غير ملائمة، بما قد يؤثر على سلامتها وجودتها، ويعرض المستهلكين لمخاطر صحية، فضلًا عن صعوبة تحديد المسؤول عن المنتج حال وجود أي مخالفة.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية أساسية في عمل الجهاز، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة أو المظهر الخارجي للمنتج، وضرورة التأكد من مصدر حلوى المولد ووجود البيانات الأساسية عليها، موضحًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لاستغلال الموسم وطرح منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وحقوقهم، كما أوضح أن الحملات الرقابية خلال موسم المولد النبوي ستشمل مختلف الأسواق والمحال ومنافذ البيع والمخازن والمنشآت المتداولة لحلوى المولد، مع تكثيف المرور الميداني والحملات المفاجئة لرصد أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مدون عليها البيانات المقررة، والتعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول المنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة.

وطالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة شراء حلوى المولد من أماكن ومنشآت موثوقة، والتأكد من سلامة العبوة وعدم وجود تلف أو تغير في شكل أو رائحة المنتج، وقراءة البيانات المدونة عليها، والتأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومكونات المنتج واسم وعنوان جهة التصنيع. كما يشدد الجهاز على ضرورة التأكد من تداول وتخزين الحلوى في ظروف مناسبة، وعدم تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة، مع تجنب شراء المنتجات المعروضة في أماكن غير ملائمة للتخزين أو التي تظهر عليها أي علامات للتلف أو التغير، أو لا تحمل بيانات واضحة عن مصدرها.

كما أهاب بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو منتجات مخالفة، أو محاولات لطرح حلوى مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، من خلال قنوات التواصل الرسمية لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تخل بحقوقهم، بما يُسهم في توفير أسواق أكثر انضباطًا، وترسيخ حق المواطن في الحصول على سلعة آمنة ومطابقة للاشتراطات