ارتفاع بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 11.77 نقطة، بما يعادل نسبة 0.13 في المئة، ليبلغ مستوى 8774.14 نقطة.
وتم، خلال جلسة التعاملات، تداول 384.1 مليون سهم عبر تنفيذ 23681 صفقة نقدية بقيمة 98.7 مليون دينار كويتي (نحو 319.6 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 85.96 نقطة، أي بنسبة 0.98 في المئة، ليبلغ مستوى 8861.92 نقطة من خلال تداول 201.8 مليون سهم عبر إبرام 12946 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار (حوالي 134.3 مليون دولار).
في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 3.42 نقطة، ما يعادل 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 9210.86 نقطة من خلال تداول 182.2 مليون سهم عبر تنفيذ 10735 صفقة نقدية بقيمة 57.2 مليون دينار (حوالي 185.2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 121.15 نقطة، أي بنسبة 1.16 في المئة، ليبلغ 10560.59 نقطة بعد تداول 138 مليون سهم عبر إبرام 9021 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار (حوالي 102.9 مليون دولار).
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