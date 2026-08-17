بدء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم لإعلان تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 06:37 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، لإعلان تفاصيل آليات نظام شهادة البكالوريا المصرية، والرد على الاستفسارات المتعلقة به والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

ولأول مرة تدخل شهادة البكالوريا المصرية حيز التنفيذ والتطبيق فعليا بداية من العام الدراسى الذى ينطلق بعد أقل من شهر وتحديدا 12 سبتمبر المقبل، حيث أكد الوزير عن أنه سيتم الإعلان عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية واعتماد المناهج من مؤسسة البكالوريا الدولية وإتاحتها عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال أيام.