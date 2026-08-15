حسين الشحات: أغلقنا صفحة الموسم الماضي وهدفنا إسعاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 12:32 صباحاً - أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين وضعوا نتائج وأحداث الموسم الماضي خلف ظهورهم، وبدأوا التركيز على الاستعداد للموسم الجديد، بحثًا عن تحقيق البطولات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

حسين الشحات يعلن هدف الأهلي في الموسم الجديد

وقال حسين الشحات، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي، إن الفريق يستعد لخوض موسم جديد بطموحات مختلفة، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم رغبة قوية في تعويض الجماهير عن أي نتائج لم تكن عند مستوى التطلعات خلال الموسم الماضي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للفريق هو المنافسة بقوة على البطولات التي يشارك فيها الأهلي، والسعي لتحقيق أفضل النتائج منذ بداية الموسم.

الشحات: نمتلك فريقًا مميزًا

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، إلى جانب جهاز فني يحظى بثقة واحترام عناصر الفريق.

وأكد أن الأجواء داخل الأهلي إيجابية قبل انطلاق الموسم، موضحًا أن اللاعبين يعيشون حالة من التركيز والحماس، ويعملون بكل قوة من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية.

وأضاف أن الفريق لا يحتاج سوى إلى التوفيق خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وإسعاد الجماهير.

حسين الشحات يطالب بدعم جماهير الأهلي

وشدد حسين الشحات على أهمية استمرار جماهير الأهلي في مساندة الفريق خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن دعم الجماهير يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين من أجل بذل أقصى جهد داخل الملعب.

وأشار إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون إلى تقديم المستوى الذي يتناسب مع اسم النادي وطموحات جماهيره.

الأهلي يستعد للمنافسة على البطولات

ويطمح الأهلي إلى الظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، والمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها، وسط استعدادات مكثفة من الجهاز الفني واللاعبين.

ويؤكد حديث حسين الشحات أن الفريق يسعى لبدء مرحلة جديدة، بعيدًا عن نتائج الموسم الماضي، مع التركيز على تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب وإسعاد جماهير النادي.