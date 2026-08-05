عرضان أوروبيان يصنعان الحدث: تفاصيل الاهتمام الدنماركي والتشيكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:28 مساءً - تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، اهتماماً واسعاً من أندية أوروبية بارزة عقب المستويات القوية التي قدمها برفقة الشياطين الحمر في بطولة كأس العالم.

تفاصيل الاهتمام الدنماركي والتشيكي بمصطفى شوبير

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية أن العرض الأول جاء من نادي نوردشيلاند الدنماركي، حيث تواصل حسام الزناتي معه شخصياً لطلب التنسيق مع عصام سراج، مؤكداً استعداد النادي الدنماركي لدفع مليون دولار لحسم الصفقة نظراً لحاجتهم الماسة والسريعة لتدعيم حراسة المرمى.

أما العرض الثاني فجاء من نادي سلافيا براغ التشيكي الذي فتح خطوط تفاوض رسمية مع إدارة الأهلي لبحث إمكانية ضم الحارس الشاب.

موقف حاسم من القلعة الحمراء: مصطفى شوبير ليس للبيع

على الرغم من العروض المغرية ورغبة الأندية الأوروبية في استقطاب الحارس، جاء موقف إدارة النادي الأهلي واضحاً وحاسماً برفض رحيل مصطفى شوبير وإغلاق الملف بشكل كامل.

وأكد أحمد شوبير أن القائمين على إدارة الكرة بالنادي الأهلي متمسكون بقاء الحارس ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه حتى لو بلغت قيمة العروض المقدمة أضعاف العرض الدنماركي، فإن القرار النهائي هو استمرار مصطفى شوبير كعنصر أساسي ومحوري في حسابات الفريق للمواسم القادمة.