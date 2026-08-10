بعد حديث هالسي عن بطانة الرحم المهاجرة.. أعراض تتجاهلها ملايين النساء

تعتاد كثير من النساء على تجاهل الإشارات التي يرسلها الجسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتهن النسائية. فآلام الدورة الشهرية، أو اضطراباتها، أو الشعور بالإرهاق المستمر، غالبًا ما تُفسر على أنها تغيرات هرمونية طبيعية ستختفي مع الوقت.

لكن الحقيقة أن بعض هذه الأعراض قد تكون مؤشر لوجود مشكلات صحية تحتاج إلى التشخيص والعلاج المبكر. ومؤخرًا، وتعتبر المطربة الأمريكية هالسي من أبرز المشاهير اللذين قمن بتسليط الضوء على هذه القضية بعدما تحدثت بصراحة عن إصابتها بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وكشفت تفاصيل مؤلمة عن رحلتها مع المرض، لتوجه رسالة مهمة لكل امرأة بألا تتجاهل الألم مهما كان بسيط أو معتاد.

هالسي تكسر حاجز الصمت

تنصح هالسي بيري بالاستجابة للأعراض التي يعاني منها الجسم

في أكثر من مناسبة، تحدثت هالسي عن معاناتها مع بطانة الرحم المهاجرة، وكشفت أنها خضعت لعدة عمليات جراحية بسبب المرض، وعاشت سنوات من الألم المزمن الذي أثر في حياتها اليومية. كما كشفت أنها تعرضت لإجهاض خلال حملها، في تجربة وصفتها بأنها كانت من أصعب لحظات حياتها، حتى إنها تعرضت للإجهاض قبل صعودها إلى المسرح لإحياء أحد حفلاتها.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قررت تجميد بويضاتها وهي في الثالثة والعشرين من عمرها بعد نصيحة الأطباء، حفاظًا على فرصها في الإنجاب مستقبلًا، في ظل تأثير المرض المحتمل على الخصوبة. ومن خلال حديثها المتكرر، حرصت هالسي على تشجيع النساء على الاهتمام بأعراضهن وعدم اعتبار الألم الشديد جزءًا طبيعيًا من الدورة الشهرية.

ولم تكن هالسي الوحيدة التي شاركت تجربتها مع هذا المرض، فهناك عدد من النجمات اللااتي تحدثن أيضا عن معاناتهن، وهو ما ساعد على زيادة الوعي بمرض لا تزال كثير من النساء يكتشفنه بعد سنوات طويلة من ظهور أعراضه.

نجمات واجهن المرض بصراحة

تجاوزت إيما روبرتس آلامها بعد التشخيص الصحيح

كشفت الممثلة الأمريكية إيما روبرتس عن إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة بعد سنوات من الشكوى من أعراض لم تجد لها تفسير واضح. وأوضحت أنها كانت تعاني من آلام شديدة خلال الدورة الشهرية، إلى جانب اضطرابات صحية أثرت في حياتها، قبل أن تتلقى التشخيص الصحيح. كما تحدثت عن مخاوفها المتعلقة بالإنجاب، لكنها استطاعت لاحقًا أن تصبح أمًا، مؤكدة أهمية التشخيص المبكر.

أما الممثلة الأمريكية جوليان هوف، فقد روت أنها كانت تعاني آلامًا حادة في الحوض وأسفل الظهر، بالإضافة إلى ألم أثناء الدورة الشهرية، وهو ما كان يؤثر في نشاطها اليومي وعملها. وبعد تشخيصها، خضعت للعلاج والجراحة، وأصبحت من أبرز الداعمين لنشر الوعي بهذا المرض.

وتكشف هذه التجارب أن المرض قد يصيب نساء في أعمار مختلفة، وأن أعراضه ليست متشابهة لدى الجميع، وهو ما يجعل التشخيص المبكر للمرض أمر بالغ الأهمية.

علامات تستحق الانتباه

تأثر النشاط البدني لـ جوليان هوف بمشكلة بطانة الرحم المهاجرة

وعن أسباب ظهور هذه المشكلة الصحية يوضح الدكتور نعمان أبو الوفا، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن بطانة الرحم المهاجرة تحدث عندما تنمو أنسجة تشبه بطانة الرحم خارج الرحم، مثل المبيضين أو قناتي فالوب أو مناطق أخرى داخل الحوض. ورغم أنها ليست مرض سرطانيا، لكنها قد تسبب آلام شديدة وتؤثر في جودة الحياة إذا لم يتم الُشخيص مبكرًا.

ويؤكد أن أكثر الأعراض شيوعًا هو ألم الدورة الشهرية بصورة شديدة وغير معتادة، خاصة إذا كان يمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي. كما قد تعاني بعض السيدات من ألم مستمر في منطقة الحوض، أو ألم أثناء العلاقة الزوجية، أو ألم عند التبول أو التبرز خلال فترة الدورة الشهرية، بالإضافة إلى غزارة نزول الدم، والشعور بالإرهاق، وقد تواجه بعض النساء صعوبة في الحمل نتيجة تأثير المرض في الخصوبة.

لكنه أكد أن ظهور عرض واحد لا يعني بالضرورة الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، لكن استمرار الأعراض أو تكرارها يستدعي مراجعة الطبيب وعدم الاكتفاء بتناول المسكنات كل شهر.

العلاج يبدأ بالتشخيص

تصيب بطانة الرحم المهاجرة النساء في أي مرحلة عمرية

من أكبر المشكلات التي تواجه النساء في هذا المرض هو أنه غير مرتبط بسن معين، فمن المحتمل أن تصاب به الفتيات والنساء في عمر صغير، وذلك لأنه يرتبط في الأساس بالنشاط الهرموني والدورة الشهرية، وليس بعمر معين. ولهذا فإن الاعتقاد بأنه يصيب السيدات الأكبر سنًا فقط يعد من المفاهيم غير الصحيحة.

ويؤكد أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى، وذلك وفقا لشدة الأعراض ورغبة المرأة في الإنجاب. فقد يكتفي الطبيب بالأدوية والمسكنات والعلاج الهرموني للسيطرة على الألم وتقليل نشاط المرض، بينما تحتاج بعض الحالات إلى التدخل الجراحي لإزالة البؤر المنتشرة خارج الرحم، خاصة إذا أثرت في الخصوبة أو تسببت في آلام شديدة.

خلاصة القول

تبقى رسالة هالسي، وتجارب كثير من النجمات، تذكيرًا مهمًا بأن الألم ليس أمرًا طبيعيًا دائمًا، وأن الاستماع إلى إشارات الجسم قد يكون الخطوة الأولى نحو اكتشاف المرض في الوقت المناسب. فكلما كان التشخيص مبكرًا، زادت فرص السيطرة على الأعراض، وتجنب المضاعفات، واستعادة المرأة لحياتها الطبيعية بثقة واطمئنان.