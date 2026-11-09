دار الإفتاء تعلن الأربعاء 11 نوفمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال شرعًا، وفقًا لنتائج أعمال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، التي استطلعت الهلال مساء اليوم الإثنين 9 نوفمبر.

الثلاثاء المتمم لشهر جمادى الأولى

وأكدت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها استطلعت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ، بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 جمادى الأولى، الموافق 9 نوفمبر 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المختصة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الدار أنه بعد التحقق من نتائج الرؤية البصرية الشرعية، لم تثبت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة، وعلى ذلك تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026 هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1448هـ، وأن يكون يوم الأربعاء 11 نوفمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة.

مفتي الجمهورية يهنئ فهامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول الشهر الهجري الجديد

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.

كما هنأ مفتي الجمهورية الشعب المصري، ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، والمسلمين في شتى أنحاء العالم، بحلول شهر جمادى الآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وسائر الدول العربية والإسلامية والمسلمين جميعًا باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والسلام، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير.