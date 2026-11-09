منتخب مصر للناشئين يبدأ معسكر المونديال.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق كأس العالم تحت 17 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - بدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الأحد، معسكره التدريبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر بداية من 19 نوفمبر الجاري.

وشهد انطلاق المعسكر حضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي نقل للاعبين تحيات المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، مؤكدًا مساندة مجلس الإدارة للمنتخب وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل استعداد ممكن قبل خوض منافسات البطولة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، في تذليل العقبات وتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين خلال فترة الإعداد.

من جانبه، أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، عن ثقته في قدرات اللاعبين، مطالبًا إياهم ببذل أقصى جهد وتقديم مستويات تليق بالكرة المصرية خلال المونديال، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها المنتخب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الحصول على برونزية كأس الأمم الإفريقية بالمغرب والتتويج بلقب كأس الخليج في قطر.



قائمة منتخب مصر في معسكر المونديال:



وضمت القائمة 19 لاعبًا تم توزيعهم على المراكز التالية:

حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبد العزيز محمود.

خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، عادل علاء، عزت عبد المعز، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، سيف كريم، يوسف عبد الله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

خط الهجوم: خالد مختار، خالد محمود، عبد العزيز خالد.

وشهد اليوم الأول غياب الثنائي أمير أبو العز، المحترف في صفوف مونزا الإيطالي، وأمير حسن لاعب نيميخين الهولندي، بسبب ارتباطهما بمباريات مع نادييهما، على أن ينضما إلى المعسكر غدًا الاثنين بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.



مواعيد مباريات مصر في كأس العالم



وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات اليونان وقطر وبنما، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة المنتخب اليوناني يوم 19 نوفمبر، ثم يلتقون مع قطر يوم 22 نوفمبر، قبل اختتام مباريات دور المجموعات بمواجهة بنما يوم 25 من الشهر نفسه.

ويطمح منتخب الناشئين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقديم مشاركة قوية في المونديال، بعد النجاحات التي حققها خلال مشواره الإفريقي والعربي، بحثًا عن إنجاز جديد لكرة القدم المصرية.