بحضور الوزير.. "الشيوخ" يناقش خطة الأوقاف وكيفية نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس ، مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول جهود نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عائدها التنموي، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

وتناول طلب مناقشة العامة الأول، المقدم من النائب محمد محمود حمزة، استضاح سياسة الحكومة بشأن نشر الفكر الوسطى و الاهتمام ببرامج التدريب و التأهيل للائمة و الوعاظ.

وأكد النائب محمد محمود حمزة، في طلب المناقشة، أن الوعي الديني والفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، وحماية الأمن القومي، وتعزيز استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة تفرض تضافر الجهود لحماية العقول من التيارات الهدامة والأفكار المنحرفة عن الثوابت الدينية.

وأوضح أن الأئمة والخطباء يمثلون صمام الأمان الفكري والروحي للمجتمع، وحلقة الوصل بين ثوابت الدين ومتطلبات العصر، مؤكدًا أن دورهم لا يقتصر على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس التقليدية، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في بناء الإنسان وتحصين المجتمع فكريًا.

وشدد النائب " حمزة " على أهمية قياس مدى كفاءة الأئمة والخطباء في التعامل مع الفضاء الرقمي، وتوظيف لغة العصر وأدواته الحديثة في التواصل مع مختلف فئات المجتمع، باعتبارهم من أبرز المؤثرين في تشكيل الوعي الديني، مؤكدًا أن الاستثمار في تأهيلهم وتطوير قدراتهم ينعكس إيجابيًا على المجتمع بأكمله.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام مجدي، بشأن استيضاح خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، ودور الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي.

وأكد النائب هشام مجدي أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وموردًا اقتصاديًا مستدامًا يمكن أن يسهم في دعم رسالة المسجد، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وتوفير موارد ذاتية متجددة تساند جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح النائب " مجدى " أن تعظيم القيمة الحقيقية لهذه الثروة لا يرتبط فقط بحجم ما تمتلكه هيئة الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما يتوقف بالأساس على كفاءة إدارتها، وحسن استثمارها، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي منها، والحفاظ عليها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.

وبعد مناقشات موسعة و الاستماع إلي رد وزير الأوقاف ، أحال المستشار عصام فريد رئيس المجلس طلبي المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حولهما الي لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس لإعداد تقرير بشأنهما .

ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء 10 نوفمبر .