ليل يهزم رين ويواصل مطاردة باريس

ليل يهزم رين ويواصل مطاردة باريسأسقط ليل مضيّفه رين وهزمه بنتيجة 2 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي ليل سوريبا دياوني في الدقيقة 24، وناثان نغوي في الدقيقة 68، بينما سجل بولاي ديا هدف رين في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، يرفع ليل رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي لوصافة جدول الترتيب خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان في الصدارة بـ23 نقطة، فيما تجمد رصيد رين عند 16 نقطة في المركز الخامس بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري.

وفي الجولة ذاتها، فاز بريست على ضيفه أولمبيك ليون بهدفين دون رد، سجلهما نواه إيدجوما في الدقيقة 22، ولودوفك أجورك في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

ورفع بريست رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع مقابل (17) نقطة لنادي أولمبيك ليون في المركز الرابع.

وتغلب نيس على مضيفه أنجيه بهدفين دون رد، سجلهما المغربي سفيان دياب في الدقيقة 2 وجوناثان كلاوس في الدقيقة 78.

ورفع نيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

كما انتصر لوريان على مضيفه لوهافر بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، مقابل نقطتين لفريق لوهافر في المركز العشرين الأخير.

وتعادل موناكو مع لومان بهدف لمثله ليرفع موناكو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مقابل 8 نقاط لفريق لومان في المركز الخامس عشر.