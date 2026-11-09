وزير الأوقاف: لن نفرط في قرش من الوقف.. واستعدنا 12 ألف قطعة أرض من 16 ألف حالة تعدٍ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتعامل مع ملف استرداد أراضي الأوقاف باعتباره أمانة ومسؤولية دينية ووطنية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إزالة التعديات على نحو 12 ألف قطعة أرض من إجمالي 16 ألف حالة تعدٍ، في إطار خطة لاستعادة أصول الوقف وحمايتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأوضح الوزير أن الوزارة لا تكتفي بإزالة التعديات، وإنما تعمل على تحويل الأراضي المستردة إلى فرص استثمارية حقيقية وفق دراسات جدوى ومنظومة عادلة وشفافة، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة لصالح أموال الوقف، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول عملية لبعض الحالات من خلال التفاوض وتيسير سداد المستحقات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أن ملف وقف مصطفى عبد المنان يمثل نموذجاً لتعقيدات ملف أراضي الأوقاف، حيث جرى استخراج حجة الوقف التي كانت ضمن أحراز النيابة العامة منذ عام 1967، وإيداعها بدار الكتب والوثائق، وإجراء الدراسات اللازمة للتحقق من صحة الوقف، ثم بدء التفاوض مع المحافظين بشأن المراكز القانونية المستقرة على الأراضي.

وأضاف أن الوقف يمتد إلى نحو 355 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات، وأن نحو 80% من هذه المساحة جرى استخدامها في مشروعات ومؤسسات تابعة للدولة، منها المدارس والمصانع والموانئ والمساكن، مؤكداً أن الوزارة لا تستهدف إخلاء هذه المنشآت أو الإضرار بالمواطنين، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف والمطالبة بالتعويض العادل عن الأراضي التي جرى استغلالها لصالح مؤسسات الدولة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الحفاظ على أموال الوقف لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين أو احترام المراكز القانونية المستقرة، مؤكداً أن مسؤوليته تفرض عليه عدم التفريط في أي جزء من أموال الوقف، مع البحث عن حلول متوازنة لا تلحق الضرر بأحد.

ورد الوزير على ما يتردد بشأن استحواذ الأوقاف على 7% من مساحة مصر، موضحاً أن مساحة البلاد تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع، بما يعادل قرابة 248 مليون فدان، وأن مساحة أراضي وقف مصطفى عبد المنان البالغة 355 ألف فدان تمثل نحو 0.14% فقط من إجمالي مساحة مصر، وليس 7% كما يُشاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حمزة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للواعظ والأئمة، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام مجدي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح خطط وزارة الأوقاف الإدارة واستثمار الأصول الوقفية ودور صندوق الأوقاف في تعظيم أثرها التنموي، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.

وقال الوزير: " كام تعدي على قطعة من قطع أراضي الأوقاف 16 ألف تعدي، بقيت أنا وزير الأوقاف، اللي مسؤول إن أنا أقول للمواطن ما تتعديا على أرض الوقف، ده حرام، ما تدمنش المخدرات، ما تتأثرش بفكر الإرهاب، إياك والتنمر، إياك والتحرش، إياك وإيذاء الجار، إياك والإساءة للسائح، 100 سلوك أنا محتاج إن أنا أكون المواطن فيه، وتكوين السلوك وصناعة الوعي محتاج زمن طويل، بس أنا في نفس الوقت عايز أجيب فلوس الأوقاف بأقصى سرعة، وما هو متعدي على مال الوقف وبيستبيحه وبيتملكه، ساعدوني على إزالة التعديات".

واستكمل: "حضراتكم متصورين لما أطلب وألح على وزارة الداخلية إنها تنزل تزيل التعديات على 12 ألف قطعة تابعة للأوقاف علشان أقدر أستثمر، وتبقى فيه فرص استثمارية وفق منظومة عادلة وشفافة تتلقى عوائد وتبدأ تجري وفق دراسة جدوى، يا جماعة أنا عايز أقول لحضراتكم هكذا أعمل هذا محملاً بالأمانة أمام رب العالمين هيسألني وحدي، مش هيسأل حضراتكم معايا، رب العالمين هيسألني يوم البعث: حطيت الأمانة في عنقك عشان تؤتمن على مال الوقف المصري، عملت إيه؟ أنا مش عايز في ذلك اليوم أكون قصرت في شيء أو فرطت في قرش من مال الوقف، وفي نفس الوقت مش عايز أؤذي أحد".

وزير الأوقاف يعلق على أزمة وقف مصطفى عبد المنان

وواصل: أضرب لحضراتكم مثال بوقف مصطفى عبد المنان، الوقف يضم 355 ألف فدان، يشمل ثلاث محافظات، أين حجة الوقف؟ في أحراز النيابة العامة من سنة 1967، استخراجنا حجة الوقف، أودعناها في وزارة الثقافة في دار الكتب وفي الوثائق المؤمنة، وعملنا الدراسة للتوثيق من صحة الوقف وبدأنا نخوض تفاوض مع المحافظين علشان نشوف هنتصرف إزاي في المراكز القانونية المستقرة اللي مستحيل حد يمسها، ونصل في نهاية المطاف يا فندم لإيه؟ إن مال الوقف ده وقف واحد من الأوقاف اللي عندي 255 ألف فدان، 80% منه تم استغلالها لصالح مؤسسات الدولة، اتعملت عليها مدارس، واتعملت عليها مصانع، واتعملت عليها موانئ، واتعملت عليها بيوت، هل أنا حابب أقول للناس دي كلها اطلعوا سيبوا الأرض مستحيل؟ بس أنا بقول ساعدوني على إن أنا أثبت صحة الوقف بتاعي علشان أطالب الدولة بالتعويض وكل واحد يتفضل يشتغل على الأرض اللي هو قاعد عليها".

وواصل وزير الأوقاف: هل الوقف ظالم؟ هل الوقف يسيء لأحد؟، وأخوض في سبيل ذلك معارك تلو المعارك، وأُشتم، وأُهاجم، وأُتهم في أمانتي، وفي ذمتي، وفي عرضي، وفي كل شيء، ومع ذلك أنا مسامح، أنا مسامح، بس بالنهاية ما ينفعش أقابل ربنا وأنا فرطت في مال الوقف، وواحد يقولك ده 7% من مساحة مصر، تعال نحسبها، مساحة مصر كام يا فندم؟ مليون كيلومتر مربع، المليون كيلومتر فيه كام فدان؟ 248 فدان، اضرب المليون كيلومتر في 248، هتجيب 248 مليون فدان، امسك 355 ألف واقسمهم على 248 مليون، الناتج هتطلع سبعة في المية؟ لا والله، تطلع صفر في المية، سبعة من عشرة في المية، أقل من الصفر في المية، ومع ذلك أتهم أنا إن أنا عايز أخد سبعة في المية من مساحة مصر، إزاي؟ إنت عارف لو الوقف ده سبعة في المية من مساحة مصر اللي هي 248 مليون فدان، كان المفروض الوقف ده يبقى كام فدان؟ 16 مليون فدان، طب والواقع إنه كام؟ صفر، رقم تحت الصفر في المية، وأوضح أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشكورا وجه بوقف المنشور الخاص بوقف المنان.