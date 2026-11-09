فيرمين يقود برشلونة لإسقاط أتلتيكو

فيرمين يقود برشلونة لإسقاط أتلتيكواجتاز برشلونة أحد العقبات الهامة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 1 على مضيّفه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من "الليغا".

سجل ثنائية برشلونة فيرمين لوبيز في الدقيقتين 45 و66، بينما أحرز جوليانو سيميوني هدف أتلتيكو في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارة وحيدة إلى 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، وتراجع الأتلتي إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

وعزز ريال بيتيس مركزه الرابع بفوزه على مضيفه إلتشي بهدفين دون رد، سجلهما رودريغو ريكيلمي ومارك بارترا في الدقيقتين 81 و89، وهو الانتصار الثامن لأخضر الأندلس رافعاً رصيده إلى 36 نقطة متأخراً بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الثالث ومتقدماً باثنتين عن ريال سوسيداد الخامس الذي فاز بدوره على رايو فايكانو بهدف أوري أوسكارسون في الدقيقة 67، بينما توقف رصيده عند 10 نقاط بالمركز الثامن عشر ورصيد فايكانو عند 12 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وصعد فياريال إلى المركز الثامن بتغلبه على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين سجلهما تاجون بوكانان وكارلوس روميرو في الدقيقتين 80 و90+1، وبهذا الفوز رفع فريق الغواصات الصفراء رصيده إلى 15 نقطة متقدماً بفارق الأهداف على لاكورونيا ومتأخراً عن بلباو بفارق نقطة.

وسيطر التعادل السلبي على لقاء سلتا فيغو وليفانتي، فأصبح الأول حادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما ليفانتي سابع عشر الجدول برصيد 11 نقطة.