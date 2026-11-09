برايتون يقفز للوصافة وليفربول ينتفض
تواصلت مساء الأحد مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فجرت 5 مباريات أسفرت عن النتائج التالية:
خسر إيبسويتش أمام بورنموث بهدفي إيفانيلسون وكريستي في الدقيقتين 5 و46 مقابل هدف جاك كلارك من ركلة جزاء في الدقيقة 73 فرفع بورنموث رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.
وتفوق سندرلاند على ضيفه تشيلسي بهدف سجله إنزو لي من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول ليبقى تشيلسي خامسا بست عشرة نقطة.
في المباراة الأهم، تغلب برايتون على ضيفه برينتفورد بهدفين ليقفز للوصافة برصيد 22 نقطة وهي أفضل بداية بتاريخ برايتون في البريميرليغ.
وتقدم برايتون في الدقيقة 23 عبر دييغو غوميز وعزز باسكال غروس من جزاء في الدقيقة 42 وبين الهدفين طرد إيغور تياغو من برينتفورد.
في جنوب لندن، استعاد ليفربول توازنه بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، وسجل الأرجنتيني ماك أليستر برأسية قوية في الدقيقة 40 هدف السبق من تمريرة سوبوسلاي من ركلة حرة وكان حارس ليفربول أليسون والأخشاب وتقنية الفيديو وراء التقدم.
وعزز فيرتز في الدقيقة الرابعة والخمسين وأضاف إيزاك الثالث في الدقيقة 89 قبل أن يسجل نيكيتاه من ركلة جزاء هدف الشرف وبفوزه يصل الريدز للنقطة 18 في المركز الرابع وتراجع بالاس للمركز الأخير بسبع نقاط.
وتعادل مانشستر يونايتد مع استون فيلا بأربعة أهداف لمثلها ليرفع اليونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر مقابل 13 نقطة لفريق استون فيلا في المركز العاشر.
ويتصدر أرسنال ترتيب البريميرليغ برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة واحدة.
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