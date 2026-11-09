​جهود مكثفة لرفع آثار حادث قطارى العياط لاستئناف الحركة المرورية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - تواصل الأجهزة المعنية وفرق الطوارئ التابعة لهيئة سكك حديد مصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جهودها المكثفة ميدانياً للتعامل مع تداعيات حادث قطار العياط، حيث تستمر أعمال رفع آثار الحادث وإزالتها من حرم الخطوط الحديدية بالتزامن مع أعمال الصيانة ورفع كفاءة السكة الحديد بالمنطقة المتضررة.

​وتأتي هذه التحركات السريعة في إطار الحرص على تسريع وتيرة العمل لضمان عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وسط تواجد قيادات قطاع السكك الحديدية لمتابعة الموقف التنفيذي خطوة بخطوة ميدانياً، واستخدام المعدات والأوناش الثقيلة لرفع العربات وإصلاح القضبان المتضررة.

تفاصيل حادث قطاري العياط وفقاً للبيان الرسمي

​طبيعة الحادث وموقعه: وقع حادث تصادم بين القطار رقم 134 (تحيا مصر) ومؤخرة القطار رقم 2010 (القادم من القاهرة إلى أسوان) في النطاق الواقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط بمحافظة الجيزة على خط الصعيد (القاهرة – السد العالي).

​التفاصيل الميدانية: أدى التصادم إلى خروج بعض عربات قطار الركاب عن القضبان وتوقف حركة القطارات مؤقتاً في الاتجاهين.

​التحرك والاستنفار الفوري: استنفرت الهيئة أجهزتها الميدانية ودفعت بفرق الطوارئ، والمهندسين، والأوناش والمعدات الثقيلة (بما في ذلك الأوناش العملاقة) إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وسحب القطارين.