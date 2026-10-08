مرور الجيزة يجرى تعديلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بالجيزة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى من أعلى محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من منزل الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه كوبرى 15 مايو "تجربة جافة بدون أعمال"، وذلك لمدة 5 أيام بداية من اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، حتى يوم الإثنين 12 أكتوبر، وبعد التأكد من سيولة الحركة المرورية سيتم غلق كلى "البدء فى تنفيذ الأعمال" ، وذلك لمدة (6 أشهر) بداية من الإثنين 12 أكتوبر، من الساعة 6 صباحاً وحتى إنتهاء فترة الأعمال.

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى، المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى "القوس الغربى" من أعلى محور 26 يوليو وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو تسلك المنزل المؤدى إلى شارع السودان وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم الدخول يساراً إلى شارع جامعة الدول العربية إتجاه كوبرى 15 مايو.

المسار البديل الثانى: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى "القوس الغربى" من أعلى محور 26 يوليو وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو تسلك المنزل المؤدى إلى ميدان لبنان وتقوم بالدخول إلى شارع لبنان ثم الدخول يساراً إلى شارع شهاب ثم الدخول يساراً إلى مسطح نفق وادى النيل وصولاً إلى شارع 26 يوليو تجاه كوبرى 15 مايو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.