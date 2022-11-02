شاهد.. الفنّانة ميار الببلاوى تفضح نجلاء فتحي وتكشف دون ذرة حياء عمل فاضح ومحرم شرعا في نهار رمضان !! (فيديو)

فضحت ميار نجلاء فتحي وكيف حاولت اقناعها بتصوير فيلم «ديسكو ديسكو»لتقنعها بتصوير مشهد جريء مع عمرو عبدالجليل في رمضان.

جاء ذلك خلال اللقائ الذي اجرته في برنامج «قعدة ستات»، مع الإعلامية مروة عز، عبر قناة «القاهرة اليوم».أبرز تصريحات ميار الببلاوى..

ونصيحة نجلاء فتحى لها قالت ميار الببلاوى ، خلال اللقاء ، أنها كانت تبكى وترفض تصوير مشهد جريء لانها ترفض تصوير مشهد جريء يجمعها بالفنان عمرو عبدالجليل في نهار رمضان،

مضيفة أن الفنانة نجلاء فتحي حاولت إقناعها قائلة لها :«رمضان علشان الناس الفقراء، والناس الأغنياء بيعملوا نفسهم بياكلوا قدام الفقراء، رمضان بتاع الفقراء أحنا عندنا أكل نصوم ليه».

أضافت ميار قائلة :«نجلاء كانت عاوزة تقنعني أني أعمل المشهد وأن الموضوع مش محتاج أعطلهم يعني مفيش حاجة أسمها رمضان والكلام ده».

وإليكم أبرز المعلومات عن ميار الببلاوي: ـ ولدت الفنانة ميار الببلاوى في يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٧٢م ، في محافظة أسيوط، واسمها بالكامل منال محمد توفيق واعر الببلاوي.

ـ درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية.

ـ وبدأت ميار الببلاوى مشوارها من الإعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح

ـ بدأت الفنانة ميار الببلاوى، مسيرتها الفنية في عام 1992 من خلال دورها في مسلسل «الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان» مع الفنان الراحل محمود ياسين.

أبرز أعمال ميار الببلاوي الفنية والدرامية: - أفلام «دماء على الثوب الأبيض»، «إنذار بالطاعة»، وفيلم «يا تحب يا تقب»، وغيرها من الأعمال.

- في الدراما كان أبرز ما شاركت فيه ميار الببلاوى، مسلسل «أبوحنيفة النعمان»، «بريق في السحاب»، «أجنحة الشمس»، «الناصر صلاح الدين»، «الدنيا حظوظ، خلك معي»،

وغيرهم.سبب اعتزال الفنانة ميار الببلاوي: ـ قررت الفنانة ميار الببلاوى الابتعاد عن الساحة الفنية وارتدت الحجاب وذلك خلال تصويرها مسلسل «عائلة شمس». ـ وقدمت ميار بعض المسلسلات الدينية بالحجاب ثم اعتزلت وبدأت تتجه نحو البرامج.