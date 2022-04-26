انت الان تتابع خبر فضيحة طوني خليفة ونضال الاحمدية بغرفة النوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال حلوله مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج العرافة المذاع على قناة المحور، صرح الإعلامي طوني خليفة، عن العلاقة بينه وبين نضال الأحمدية، وؤكدا بأنه كان حب من طرفه فقط، ولكن كان ذلك منذ زمن وانتهى الأمر.

واشار خليفة انه كان يصور ببرنامج في قبرص سنة 2000، وكانت نضال موجودة وكانا في سهرة ووقتها أبدى إعجابه بها، مضيفا انه بعد ان صارحها بإعجابه بها، قالت له "تعال اسهر عندي الليلة في بيتي"، وعندما صعد الى بيتها فتحت له الباب وكانت مطفئة الأنوار، وأخذته الى الغرفة، وعندما اضاءت الأنوار كانت تجمع طاقم البرنامج عندها في الغرفة وقالت لهم "تعالوا شوفوا طوني اللي جاي بيتي وداخل غرفتي في اخر الليل».

وبدورها ردت نضال على صفحتها في فيسبوك على تصريحات طوني خليفة، قائلة «الله يسعدو مع زوجته المحامية والأم وبنت العيلي والأصول وما حدث كان قبل زواجه وبعد طلاقي».

وتفاعل المتابعون مع تصريحات طوني خليفة، مشيرين ان ما قاله فضيحة، خاصة انه تم الايقاع به بسهولة من قبل الاحمدية وان موقفه محرج امام فريق البرنامج الذي شهد على ما فعلته به الاعلامية نضال، بينما اعتبر البعض انها قصة طريفة وخاصة انها حدثت في زمن بعيد وقبل زواجه.

وعلى صعيد آخر، رد طوني خليفة على سؤال حول خسارته للكثير من الدولاراتت خلال الأزمة اللبنانية، مشيرا انه خسر وطنه الذي كان يقاتل في سبيله ببرامجه وأفكاره، قبل خسارة الدولارات، وتابع: "لهذا لا أسأل هل خسرت دولاراتي الموجودة في البنك أم لا."