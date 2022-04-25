انت الان تتابع خبر زوجة عائض القرني توثق لحظة طلاقها منه بفيديو وصف بالفاضح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابها على سناب شات، نشرت مشهورة مواقع التواصل زهور سعود زوجة الداعية عائض القرني، مقطع فيديو لمراسم طلاقها، وأرفقته بتعليق: "يمه ما صدقتها حتى وسمعت طالق ما أقوى الكلمة"، وأعلنت رسميا طلاقها من أبو سعود الذي تمنت له الخير في حياته القادمة، وأكدت أنها هي من طلبت الطلاق ونالته، مشيرة إلى أنها لم تر من زوجها سوى كل خير في حياتهما معاً، وحمدت الله على الطلاق.

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المختصة بنشر أخبار المشاهير، مقطع الفيديو الذي نشرته زهور سعود أثناء وقوع طلاقها، ولاقى الكثير من الانتقادات بسبب خصوصية الموقف، مشيرين أنه من غير اللائق نشر مثل هذه القضايا الشخصية على الملأ، معتبرين انه فضح لخصوصيات البيوت، وقال البعض: "يعبدون الشهرة والترندات أصبحت هوس"، وعلق آخر "حتى الطلاق أصبح سنابي"؟، وغيرها من التعليقات الغاضبة والساخرة في بعضها.

ورغم الجدل الذي أثارته زهور، بنشر فيديو طلاقها، دافع البعض عنها، موضحين انها لاقت معاناة وتعب أثناء ابتعاد زوجها عنها ووجوده في السجن، مؤكدين أن تصرفها طبيعي ونشر الطلاق للإشهار فقط، حيث كانت زهور سعود قد خرجت في مقطع فيديو، قبل عدة أشهر لتحكي معاناتها مع سجن زوجها ومكافحتها من بعده حتى تحقق حياة كريمة، وأكدت في الفيديو انها تزوجت عن حب، مشيرة إلى أن زوجها مكث في السجن عام ونصف، وقد أخبرها البعض أنها لن تقو على انتظاره أكثر من هذه المدة، ولكنها نفت ذلك وقالت إنها ستنتظر زوجها مدى الحياة.

وأشاد البعض بزهور، وتصرفها وأخلاقها بسبب تعليقها المليئ بالحب والإحترام على فيديو اشهار الطلاق، وعلق احدهم: "أصيلة يا زهور لا أحد يعلم كم المعاناة التي عانيتيها وزوجك في السجن، الجميع يحاول النيل منك وأنت عالية.

الجدير بالذكر ان لزهور سعود ابنان من زوجها عائض القرني، أحدهما يدعى سعود.



