تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
تواصلت اليوم اعتداءات الكيان الإسرائيلي على مناطق وبلدات متفرقة في جنوب لبنان.
وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة كفرتبنيت وبلدة بني حيان وأطراف برعشيت، فيما نفذت قوات عسكرية برية تفجيرات في بلدتي القنطرة وزوطر الشرقية.
ونوهت إلى استهداف المدفعية الإسرائيلية بالقذائف أطراف ميفدون وارنون والمنصوري، دون أن يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بشرية في العدوان.
يشار إلى أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا، في 26 يونيو الماضي، اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق الجنوب، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها لتولي المسؤولية الأمنية.
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