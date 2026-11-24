احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2031، مؤكدًا أن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لاستضافة أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ.

وقال ترامب، في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة، بعد استضافتها ما وصفه بـ«أنجح بطولة لكأس العالم في التاريخ»، تُعد مؤهلة لاستضافة البطولة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحدث سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة تمتد آثارها لأجيال، ويسهم في توسيع انتشار كرة القدم داخل الولايات المتحدة وحول العالم.