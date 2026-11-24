النفط قرب قاع 3 أشهرتراجعت أسعار النفط، اليوم، لتتأرجح بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من وفرة المعروض من الخام واحتمال حدوث فائض في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو ما يعادل 0.45 بالمئة، لتصل إلى 88.97 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أمس الاثنين، أدنى مستوى لها عند التسوية منذ 31 أغسطس الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.29 بالمئة، لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس الماضي.