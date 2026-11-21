احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نعيش فى لحظة دولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، بما لها من تداعيات.

تطال جميع الدول على نحو متزايد، وتتحمل قارتنا الإفريقية؛ نصيبا مضاعفا من تداعيات هذا المشهد الدولى المضطرب، فمن ناحية؛ تواجه إفريقيا أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاسـتقرار، وتقوض مسـارات التنميـة، ومن ناحية أخرى؛ تتأثر القارة بشدة بتداعيات الصراعات الدولية، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.

وقال فخامة الرئيس السيسى- فى كلمته التى ألقاها خلال السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين- :"ومن هنا؛ تتعاظم أهمية انعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان، لمناقشة دور أفريقيا الفاعل، فى مواجهة التحديات المتشابكة والاضطرابات، التى تعم المشهد الدولى".

وفى هذا السياق؛ طرح فخامة الرئيس السيسى، ثلاث رسائل رئيسية، أولها، أن التعاون والعمل المشترك، خيار مصيرى لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة، ومن هذا المنطلق؛ مؤكدًا أن أوجه القصور القائمة فى منظومة العمل متعدد الأطراف، لا يجب أن تكون مبررا للتخلى عن تلك المنظومة، وإنما دافعا قويا لإصلاحها، وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنا.

وثانيها، أن قارتنا الأفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا، فى صياغة قواعد النظام الدولى، لا مجرد متلق لها، وأن تضطلع بدور قيادى؛ فى جهود تشكيل نظام دولى أكثر إنصافا وفاعلية.

وثالثها، أن رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة، يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية فى صميم أولوياته، ويتيح للدول النامية، فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، بناء على التزام جماعى بالقضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة وهو ما يقتضى إصلاحا جادا للنظام المالى الدولى، ييسر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموى طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون.

وأكد فخامة الرئيس السيسى، على أن بناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، سواء فى القارة الإفريقية أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسئولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولى، لتوفير الدعم اللازم للدول المعنية.