لقاء يجمع بدر عبد العاطي بوزير خارجية الإمارات ومستشار ترامب يبحث سبل دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك على هامش أعمال منتدى صير بني ياس، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن موضوعات الأمن المائي حيث أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.

كما تم تناول تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.