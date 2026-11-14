هولندا تكتسح اليونان وألمانيا تنعش آمالها

هولندا تكتسح اليونان وألمانيا تنعش آمالهاحقق منتخبا هولندا وألمانيا الفوز على اليونان 7 -صفر وصربيا 3- 1 تواليا مساء الجمعة في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، ليتأجل بذلك حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الجولة الختامية.

ففي المباراة الأولى، اكتسح المنتخب الهولندي ضيفه اليوناني بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل الأهداف كل من كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 6، وتياني ريندرز في الدقائق 12، 18، 33، ويوريان تيمبر في الدقيقتين 40، 59، ودونيل مالين في الدقيقة 62.

وفي المباراة الثانية، اقتنص المنتخب الألماني فوزا مهما من مضيفه الصربي بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في بلجراد.

وسجل سردان بابيتش مدافع صربيا هدفا بمرماه في الدقيقة 3، وفلوريان فيرتز في الدقيقة 14، وبراجان جرودا في الدقيقة 50 أهداف ألمانيا، وسردان بابيتش في الدقيقة 56 هدف صربيا.

ورفعت هولندا بهذا الفوز رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب العام للمجموعة وعززت من حظوظها في التأهل للدور ربع النهائي، وذلك بفارق 3 نقاط عن كل من اليونان الثانية برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد ألمانيا الثالثة وفقا للمواجهات المباشرة، فيما حلت صربيا رابعة بلا رصيد من النقاط.

وستحسم مباراتا الجولة السادسة والأخيرة المتأهلين في المركز الأول والثاني عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث ستلتقي ألمانيا مع ضيفتها هولندا، فيما ستستضيف اليونان منتخب صربيا.

وعلى صعيد منافسات المستوى الثاني، شهدت الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى تعادلت سلوفينيا مع ضيفتها سويسرا صفر-صفر، وفازت اسكتلندا على ضيفتها مقدونيا 2- 1.

وفي منافسات المستوى الثالث، شهدت الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة تمكن منتخب مولدوفا من الفوز على ضيفه منتخب كازاخستان 2- 1، فيما تعادل منتخب سلوفاكيا على ضيفه منتخب جزر الفارو 2-2.

فيما شهدت الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة، فوز منتخب ايسلندا على مضيفه البلغاري 5- صفر، واستونيا على مضيفتها لكسمبورج 1-صفر.

وعلى صعيد المستوى الرابع، فقد شهدت الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية تغلب منتخب اندروا على ضيفه جبل طارق 2- صفر، ومنتخب أذربيجان على مضيفه ليستنشتاين 1- صفر.