كيف يسهم اعتماد المنشآت الصحية في حصول المواطن على رعاية آمنة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

لا تقتصر أهمية اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية على حصولها على شهادة رسمية، بل تمتد إلى ضمان الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، بما يساعد المواطن على الحصول على خدمة طبية أكثر أمانًا وثقة.

ووفقًا لتصريحات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أمام لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، فإن الاعتماد يمثل التزامًا مؤسسيًا مستمرًا، ولا ينتهي بمجرد منح المنشأة الشهادة، إذ تواصل الهيئة المتابعة والرقابة للتأكد من استمرار الالتزام بمعايير الجودة.

ماذا يستفيد المواطن من اعتماد المنشأة الصحية؟

يسهم تطبيق معايير الجودة في تقليل الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، والحد من إعادة إدخال المرضى للمستشفيات، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد الصحية، كما يعني حصول المنشأة على الاعتماد أنها خضعت لتقييم وفق معايير محددة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، تشمل تنظيم رحلة المريض داخل المنشأة، بدءًا من الاستقبال والتقييم والتشخيص، مرورًا بالعلاج ومكافحة العدوى والاستخدام الآمن للأدوية، وصولًا إلى المتابعة والخروج واستمرارية الرعاية.

كيف تتعامل الجهات الرقابية مع شكاوى المواطنين؟

لا يقتصر دور الشكاوى على تحسين الأداء داخل المنشأة، بل يمكن أن تكشف المؤشرات المتكررة عن مشكلات تستدعي تدخلًا رقابيًا، وهو ما أكده رئيس الهيئة خلال مناقشات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وبذلك تصبح تجربة المريض جزءًا أساسيًا من تقييم جودة الرعاية الصحية، وتتحول الشكوى من مجرد واقعة فردية إلى فرصة لتحسين الخدمة وحماية حقوق المرضى.

رابط الموقع الرسمي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

https://www.gahar.gov.eg/ar/facilities