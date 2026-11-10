المفتي من جامعة بنها: تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية ضرورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين دار الإفتاء المصرية وجامعة بنها، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.

مفتي الجمهورية: التكامل بين المؤسسات الدينية والجامعات يخدم المجتمع

وأكد مفتي الجمهورية أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، بما يتيح تبادل الخبرات وتكامل الجهود في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعات في دراسة المستجدات المعاصرة، وتقديم معالجات تستند إلى المنهج العلمي الرصين والرؤية الشرعية المنضبطة.

وأوضح أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدينية يسهم في خدمة المجتمع وبناء وعي أفراده، من خلال توظيف الخبرات المتخصصة في دراسة القضايا المختلفة، ومواجهة الأفكار المغلوطة والتحديات الفكرية المعاصرة.

«حصين».. مرجع إفتائي رقمي يوظف الذكاء الاصطناعي

واستعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المصرية في الاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير الخدمات الإفتائية وتيسير وصول الباحثين والجمهور إلى المعرفة الشرعية، مشيرًا إلى قرب إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي الدولي «حَصِين».

وأشار إلى أن المرجع الجديد يمثل خطوة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة الإفتائية، من خلال إتاحة رصيد موثوق من الفتاوى والمصادر الشرعية، عبر منظومة رقمية متكاملة تجمع بين التطور التقني والضوابط العلمية والشرعية.

رئيس جامعة بنها يثمن جهود دار الإفتاء في نشر الفهم الصحيح للدين

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن اعتزازه بزيارة مفتي الجمهورية للجامعة، مثمنًا الجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في ترسيخ الفهم الصحيح للدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وأكد تطلع الجامعة إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتها العلمية والشرعية، بما يدعم منظومة البحث العلمي، ويعزز دور المؤسسات الأكاديمية والدينية في دراسة قضايا المجتمع والتعامل مع تحدياته.