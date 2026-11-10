محافظ الجيزة يبحث الاستعدادات النهائية لتسليم إدارة منظومة النظافة بحي الهرم إلى شركة متخصصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة مشيرًا إلى تبني عدد من الأفكار والآليات لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها تطبيق منظومة الجمع السكني من المنبع ومنع إلقاء المخلفات بالشوارع ورفع كفاءة المقالب العمومية إلى جانب متابعة أعمال الجمع والنقل إلكترونيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث ووضع اللمسات النهائية لتسليم إدارة منظومة النظافة بحي الهرم بالكامل إلى إحدى شركات النظافة المتخصصة لتتولى مسؤولية جمع المخلفات من المصدر مباشرة سواء من الوحدات السكنية من خلال منظومة الجمع المنزلي أو الوحدات التجارية فضلًا عن أعمال نظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بنطاق الحي بما يسهم في القضاء على ظاهرة النباشين ومنع تراكم القمامة بالشوارع وتحسين المظهر الحضاري.

وتناول الاجتماع مراجعة الاستعدادات النهائية للشركة لبدء تنفيذ مهامها، والوقوف على مدى جاهزية القوى البشرية والمعدات، إلى جانب التأكيد على التنسيق الكامل والمستمر بين الشركة وهيئة النظافة والتجميل وحي الهرم خاصة خلال الأسبوع الأول من بدء التشغيل لضمان انتظام العمل وتحقيق المستهدفات.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بدراسة مقترح تشكيل فرقة طوارئ من عمال النظافة التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة على أن تكون مزودة بالمعدات اللازمة ويتمركز أفرادها داخل ديوان عام المحافظة مع التنسيق المباشر مع مركز السيطرة والتحكم لتتولى سرعة التدخل والتعامل مع بلاغات وشكاوى النظافة التي يتلقاها المركز بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور السادة محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة