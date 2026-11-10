تامر مصطفى بديلًا لباسم علي في جهاز علي ماهر.. تدعيم جديد لمنتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - استقر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الاستعانة بخدمات تامر مصطفى، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، للانضمام إلى الجهاز الفني للفراعنة، وتولي منصب المدرب العام، ضمن الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وجاء اختيار تامر مصطفى بعد تعذر استمرار باسم علي ضمن الجهاز المعاون، بسبب عدم استيفائه متطلبات الرخص التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وعلى رأسها الرخصة التدريبية A، اللازمة للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات.

وظهر تامر مصطفى بالفعل داخل معسكر المنتخب الوطني بمشروع الهدف، اليوم الثلاثاء، حيث عقد جلسة مع علي ماهر لبدء مهامه الجديدة والمشاركة في التحضيرات الفنية للمواجهتين المقبلتين أمام مالاوي.

ومن المقرر أن يعمل تامر مصطفى في منصب المدرب العام إلى جانب محمد عبد الكريم، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده علي ماهر، في إطار استكمال تشكيل الطاقم المعاون قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري بالقاهرة، قبل تجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 17 من الشهر نفسه في مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.